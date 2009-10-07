ДТП на трассе Киев-Чоп: один погибший, трое травмированых
12:33, 07 октября 2009Разное
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Столкнулись два ВАЗа
На автотрассе Киев-Чоп при столкновении двух легковых автомобилей погиб один человек и травмированы трое.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации, 6 октября в 23.30 у села Запытов Каменка-Бугского района на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение двух легковых автомобилей «ВАЗ 2102» и «ВАЗ 21011». В результате ДТП один человек погиб, еще трое тяжело травмированы.
Потерпевшие в результате аварии госпитализированы в больницу, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия расследуются.
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