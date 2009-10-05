Грузовик выехал на встречную и врезался в Daewoo: два человека погибли

В Новой Каховке Херсонской области в ДТП погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, в субботу в 16.45 37-летний водитель грузовика “Renault Magnum“ при совершении обгона выехал на встречную полосу. Грузовик столкнулся с “Daewoo Nexia“.

В результате ДТП погиб 28-летний водитель “Daewoo Nexia“ и 51-летняя пассажирка этого же автомобиля.