Грузовик выехал на встречную и врезался в Daewoo: два человека погибли
09:47, 05 октября 2009Разное
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ДТП в Новой Каховке
В Новой Каховке Херсонской области в ДТП погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, в субботу в 16.45 37-летний водитель грузовика “Renault Magnum“ при совершении обгона выехал на встречную полосу. Грузовик столкнулся с “Daewoo Nexia“.
В результате ДТП погиб 28-летний водитель “Daewoo Nexia“ и 51-летняя пассажирка этого же автомобиля.
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