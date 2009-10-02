Варшава планирует расставить по городу бесплатные велосипеды

Городские власти Варшавы планируют к проведению матчей чемпионата Европы по футболу в 2012 году создать систему автоматического проката велосипедов.

Как передает корреспондент УНИАН, аналогичные системы действуют во многих европейских городах и позволяют туристам пользоваться велосипедами для передвижения по городу удобным и недорогим способом.

Варшава планирует установить по всему городу около 400 автоматических прокатных станций, каждая из которых будет иметь от 15 до 40 велосипедов, которые можно арендовать.

Согласно предварительному плану, первые полчаса пользования велосипедом будут бесплатными, а следующие 30 минут будут стоить столько же, сколько одноразовый билет в городском транспорте – около одного доллара. Велосипедами можно будет пользоваться также ночью.

Свою концепцию автоматического проката предложила фирма JC Decaux, реализовала этот проект в Париже, где в прошлом году велосипеды арендовали 20 миллионов раз.

В городе в целом есть 20 тысяч таких велосипедов.

Власти Варшавы сейчас решают вопрос финансирования этого проекта, который обойдется в несколько миллионов злотых (1 доллар = 2,9 злотых). Варшава планирует воспользоваться для его финансирования программами помощи Евросоюза.

Первые станции автоматического проката планируется установить в центральных районах польской столицы.

В Польше система автоматического проката велосипедов с сентября 2008 года уже действует в популярном среди туристов Кракове.