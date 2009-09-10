О роли Януковича и «регионалов» в обвале национальной валюты

Для крупных бизнесменов Донбасса обвал гривни очень выгоден. Поэтому есть признаки того, что его лоббирует донбасский бизнес – и в Нацбанке, и в Секретариате Президента, и в правительстве... Стремительное, - за нескольких часов, - вчерашнее укрепление гривни лишь укрепило народ в уверенности, что предшествующее обвальное ее падение было искусственным и спекулятивным. В повестке дня с привычной для постсоветского пространства бесплодной остротой появился сакраментальный вопрос: кто виноват?

Отвечая на него, лидер оппозиции Виктор Янукович отчеканил: «Виноваты все – и Президент, и глава правительства, и глава Национального банка». Очень странно, что среди этих «всех» Виктор Федорович не заметил... самого себя. Между тем, роль Януковича и его соратников в обвале национальной валюты трудно переоценить.

(О роли коммерческих банков писать и смысла нет. У них работа такая – получать как можно больше прибыли любыми методами. Но в данном случае они были, в сущности, сообщниками в масштабном проекте).

Мысль о том, что и НБУ, и Президент, и правительство имеют свою долю вины в стремительном падении курса гривни, уже укрепилась в информационном пространстве и в общественном сознании. И не без оснований.

Много писали и говорили о непрозрачном рефинансировании «доверенных» коммерческих банков руководством НБУ, объем которого эксперты оценивают в астрономическую цифру – 111,5 млрд. грн. При этом значительная, если не львиная доля этих средств шла на валютный рынок, и спекуляции буквально уничтожали курс гривни. Свое негативное влияние оказывали и «откаты», объем которых, как считают, составлял от 3% до 12% размера самого рефинансирования. Много вопросов были и к очень странным интервенциям дешевого доллара, которые также осуществлялись через произвольно выбранные комбанки. Таким образом, Нацбанк, конституционный долг которого состоит в поддержке стабильного курса национальной валюты, фактически действовал в противоположном направлении.

Немало говорилось и о том, что значительная ответственность ложится в этой ситуации и на Президента. Ведь именно Глава государства наделен исключительным правом делать представление на назначение и освобождение председателя НБУ, а тот, в свою очередь, единолично назначает своих заместителей. Таким образом, Президент имеет все механизмы контроля над Нацбанком. Над его кадрами и политикой. Но упрямо не применяет их, игнорируя все постановления Верховной Рады (принятые более чем конституционным большинством в 400 голосов) и заявления экспертов. Лишь на днях Ющенко заговорил о возможной отставке Стельмаха – если тот вдруг начнет пускать средства на выкуп правительственных ценных бумаг. Но у ветерана банковского дела и так в декабре этого года истекает срок пребывания на должности.

Что же касается правительственных ценных бумаг – то это действительно достойный вклад Кабмина Юлии Тимошенко в раскручивание инфляции. НБУ выдал правительству дополнительно большие суммы (Президент оценивает их в 30 млрд. грн. за семь последних месяцев – возможно, что-то преувеличивает) на кредитование бюджета, расчеты за газ.

«Это привело к тому, что гривня стала слабее, потому что это расширение денег. Тогда, когда экономика падает, Нацбанк в 4 раза увеличивает финансирование правительства. Из экономики деньги забираются, трансформируются и передаются правительству», – заявил Ющенко. И похоже, что заявил не без оснований.

Вот и получил Янукович возможность «заклеймить» виновников. Да и верно, сам же он как бы ни при чем. Он не власть, а оппозиция.

На самом же деле, по убеждению автора, Виктор Федорович и верхушка «регионалов» были среди основных действующих лиц во всей истории с обвалом гривни. В первую очередь речь идет о чуть ли не ежедневных громких заявлениях Януковича и его однопартийцев о непременном повышении социальных стандартов. Нет смысла всерьез говорить о резком повышении минимальной зарплаты в условиях жестокого экономического кризиса (по версии Януковича – с 650 грн. до 1500 грн.). Но многие люди верят. У нас до сих пор не разучились верить сказкам политиков.

А итог этой веры – резкое повышение инфляционных ожиданий. Люди уже осознали: когда повышают зарплаты и пенсии, происходит инфляционный обвал гривни. Вывод простой – нужно покупать доллар. А то сбережения обесценятся. Отсюда иррациональная паника и обвал гривни. Ожидания, внешне эфемерная субстанция, влекут вполне материальные потери для миллионов людей.

Как отмечают эксперты, сегодня в Украине сложилась парадоксальная ситуация, когда в цены на товары, произведенные в Украине, кроме себестоимости и дополнительной стоимости, начали включать еще и инфляционные ожидания, связанные с падением гривни. Этот фактор еще больше раздувает цены и служит мультипликатором инфляции.

Когда Янукович, Азаров, Ефремов и компания прибегают к уже привычной риторике, они не могут не понимать ее последствий, очень вредных для тех же украинцев, об интересах которых они так пекутся на словах. (Об электоральных и политических эффектах, в частности блокировании парламента – разговор отдельный).

Дело в том, что для крупных экспортоориентированных бизнесменов Донбасса, которых и представляет Партия регионов, обвал гривни очень выгоден. На своих предприятиях они платят зарплаты в гривнях, а получают за экспортный товар из-за границы звонкую валютную монету.

Поэтому есть признаки того, что донбасский бизнес как раз лоббирует и в Нацбанке, и в Секретариате Президента, и в правительстве роста курса национальной валюты.

Приближаются президентские выборы, и следует адекватно и объективно оценивать роль кандидатов в Президенты и возглавляемых ими политических сил в развитии экономического кризиса в Украине...

Петр Осадчук