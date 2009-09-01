Украинцы отправились на ралли «Шелковый путь»

Караван автомобилей раллийной команды «Оптима Лизинг Украина» выехал из Киева в сторону Казани, где 5 сентября стартует ралли марафон серии Дакар «Шелковый путь».

1 сентября автомобили команды успешно пересекли государственную границу Украины в районе международного пункта пропуска «Троебортное», сообщили УНИАН в пресс-службе «Оптима Лизинг Украина».

По информации пресс-службы, из Киева в Казань отправился караван команды «Оптима Лизинг Украина», состоящий из грузового автомобиля «Mercedes» и внедорожника сопровождения «Mitsubishi Pajero Wagon». Боевой автомобиль команды, внедорожник «Mitsubishi L200», заявленный в группе Т1, транспортируется на лафете (специально оборудованном прицепе). Именно поэтому средняя скорость каравана не может быть более 90 км/час. Маршрут украинцев состоит из двух участков: Киев-Москва, протяженностью 860 км и Москва-Казань, протяженностью 900 км.

Возглавил караван штурман экипажа Т1 Валерий СУББОТА. С ним в столицу Татарстана оправились механики "Оптима Лизинг Ассистанс" Жулябин КОНСТАНТИН, Владимир КУЗЬМЕНКО, Владимир УЛЕЩЕНКО и Геннадий ТЕСЛИН. В задачи группы входит транспортировка автомобилей до места старта и подготовка к техническим и административным проверкам, которые пройдут в Казани 4 сентября.

Также с базы во Франции выехал на гонку грузовой автомобиль Т4, заявленный на «Шелковый путь» от Украины. За рулем грузовика - пилот Марко ПИЯНА (Marko Piana). Штурман экипажа – Алан МУЛТИНУ (Alan Multinu). 1 сентября французский экипаж пересек границу Российской Федерации и прибыл в Москву.

Официальная церемония старта состоится в Казани 5 сентября в 09:00. Гонка будет продолжаться 9 дней. Общая протяженность гонки - 4500 км, из которых 3200 приходиться на спецучастки.

Справка УНИАН. Ралли серии Дакар «Шелковый путь» пройдет с 5 по 13 сентября по территории России, Казахстана и Туркменистана под эгидой Международной автомобильной федерации при сотрудничестве с французской фирмой Amaury Sport Organisation (ASO) - организатором внедорожного марафона «Дакар».

Команда «Оптима Лизинг Украина» – единственная украинская команда, принимающая участие в ралли Дакара, основана в мае 2007 года для участия в марафоне «Лиссабон-Дакар 2008». Создатель команды - Вадим НЕСТЕРЧУК, директор компании «Оптима-Лизинг».

На ралли серии Дакар команду обслуживает собственная группа механиков "Оптима Лизинг Ассистанс". Группа объединяет профессионалов, способных в жестких условиях ралли Дакар решать любые задачи по техническому обслуживанию и восстановлению автомобиля.

Команда «Оптима Лизинг Украина» в 2007 году принимала участие в гонке «Nemiroff трофи 2007» (Украина), 4-е место в группе, 7-е в абсолюте; в 2008 г. - «Северный Лес 2008» (Россия), 7-е место в группе, 12-е в абсолюте; «Трансориенталь 2008» (Россия-Китай) , 19-е место в абсолюте, 9-е в зачете грузовиков; «Central Europe Rally» серия Дакар (Венгрия-Румыния), 8-е место в зачете, 21 в абсолюте.