На дамбе через Днепр столкнулись автомобили: есть двое погибших

В Черкассах на дамбе через Днепр в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Черкасской области, сегодня на дамбе через Днепр при въезде в Черкассы 49-летний водитель автомобиля "Dacia Logan", житель Кировограда, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем „ЗИЛ-130". Грузовик ехал в город Золотоноша и был загружен гранулированным отсевом. От удара легковой автомобиль сразу был сильно поврежден. Водитель и один из пассажиров легкового автомобиля погибли на месте аварии.

На место ДТП вызывали аварийно-спасательную службу, личным составом которой с помощью гидравлического инструмента были деблокированы пассажиры легкового автомобиля. Живого пассажира "Dacia" доставили в Черкасскую городскую больницу скорой помощи.

По факту ДТП ведется следствие.