Бюджет г.Чигирин полностью держался на игровом бизнесе

С требованием компенсировать потери бюджета Чигиринского района и города Чигирин от запрета игрального бизнеса обратились в Кабинет министров Украины депутаты районного совета Чигирина Черкасской области. 22 июля на сессии депутаты райсовета выразили обеспокоенность наполнением бюджета района и райцентра, которое значительно осложнилось после запрета Верховной Радой игрального бизнеса, сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Черкасского облсовета.

Как рассказал корреспонденту УНИАН глава комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Черкасского областного совета, председатель ГНА в Черкасской области Юрий ТКАЧЕНКО, Чигирин – единственный город на всю Украину, наполнение городского бюджета которого на 80% зависело от поступлений от доходов игрального бизнеса.

По словам Ю.ТКАЧЕНКО, финансисты ранее обращали внимание главы райгосадминистрации Чигирина и губернатора Черкасской области на то, что когда-нибудь в Чигиринском районе может произойти катастрофа, если эти прибыли исчезнут. И вот эти изменения в законодательстве состоялись. И до сих пор неизвестно, каким образом дотировать эти бюджеты, ведь речь идет о достаточно значительных суммах. Главный налоговик Черкасской области отметил, что потери бюджета существенны, однако это является стимулом для органов местного самоуправления – искать и находить другие источники для наполнения бюджетов города и района.