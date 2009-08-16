Как выжить в кризис миллиардеру?

Американский медиамагнат Руперт Мердок сдает в аренду свою яхту. Об этом пишет газета The Guardian.

Стоимость аренды яхты "Роузхарти" (Rosehearty), принадлежащей 78-летнему миллиардеру, составит 210 тысяч евро в неделю. Судно можно арендовать через компанию Charter World для прогулки в районе Средиземноморья и Карибского бассейна.

На 56-метровой яхте есть несколько роскошных салонов, пять гостевых кают, девять плазменных телевизоров и тренажерный зал. Во время аренды на судне продолжит работать тот же обслуживающий персонал, что и во время морских прогулок самого Мердока. Арендатор сможет пригласить на борт до девяти гостей.

Эксперты рассказали журналистам, что богатые люди нередко сдают свои яхты в аренду, чтобы компенсировать огромные расходы на содержание судна. Предлагая яхту Мердока арендаторам, компания Charter World не станет афишировать имя ее владельца.

Лента.ру