Сегодня День туркменской дыни

Каждое второе воскресенье августа в Туркмении отмечают народный праздник День туркменской дыни, который был учрежден по инициативе первого президента страны в 1994 году, передает корреспондент РИА Новости.

Первый президент Туркмении Сапармурат Ниязов считал, что ради такой достопримечательности Туркмении как сладкая, сахарная дыня, можно и нужно учредить народный праздник.

Праздничные мероприятия, посвященные этому дню, идут в стране уже в течение недели. Однако главные торжества проходят в воскресенье в Ашхабаде. Во всех парках, скверах, культурных центрах, концертных площадках, площадях города проходят массовые гуляния, праздничные концерты, театрализованные представления, где гостей праздника бесплатно угощают дынями и арбузами. А главными героями праздничных торжеств являются крестьяне-бахчеводы, ученые-селекционеры.