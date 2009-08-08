Новый Бюджетный Кодекс: поиск виновных уже начался?

Едва ли можно найти хотя бы один номер в месячной подшивке правительственной прессы, в котором бы сельские председатели и созданные наскоро ассоциации не пели бы дифирамбы в честь новой редакции Бюджетного Кодекса и не выражали бы возмущение наложенным на него президентским вето. Опытные политтехнологи формируют впечатление, что бюджетная система Украины получила долгожданный, выстраданный документ, который принесет на каждый сельский двор пригоршню звонких бюджетных средств, в каждый сельский совет - мешок дополнительных доходов, а злые, искривленные от своей нелюбви к базовому звену местного самоуправления - райгосадминистрации – останутся с носом.

Все самые светлые помыслы должны пройти проверку практикой. В случае Бюджетного кодекса - собственно бюджетом. И не столько его проектированием (бумага и даже компьютерное обеспечение многое стерпят), сколько его выполнением.

Сомнений в том, что новый Бюджетный кодекс заработает, учитывая гипервнимание к нему со стороны премьер-министра и расписанную по нотам поддержку со стороны тщательно отобранных посланцев сельских территориальных общин, не осталось.

Вопрос лишь в одном - с какого года?

Если с 2010-го, то для этого стоит хотя бы преодолеть президентское вето. Вице-спикер ВР Николай Томенко уже засомневался, что это возможно. Впрочем, премьер четко дала понять, что необретение Бюджетным Кодексом статуса закона - далеко не основание его таким не считать. Тимошенко неоднократно подчеркивала, что дала распоряжение Минфину моделировать проект бюджета на следующий год по ветированным лекалам Бюджетного Кодекса.

Смоделировать бюджетные отношения между Киевом и 12 тысячами сельских бюджетов - дело сложное, но не невыполнимое. Американцы сорок лет тому назад тоже переживали, запуская Армстронга и его экипаж на Луну. Погрешность в расчетах могла запустить смельчаков на безвозвратную орбиту небытия.

Погрешность в расчетах Минфина также может привести к недоразумениям с бюджетами отдельных сел, хотя даже жертвы ошибок будут оставаться в гравитационном поле правительства, который вышлет им на помощь грузовой корабль с дополнительным трансфертом. Мы ошиблись при обсчете трансфертов? Признаем, с кем не бывает. Вот вам несколько десятков тысяч гривен. По личному распоряжению премьер-министра.

Вероятность ошибки в решении повышается в соответствии с количеством неизвестных членов в бюджетном уравнении. Их, как известно, около 12 тысяч, поэтому сотни, или даже несколько тысяч сельских бюджетов могут оказаться на голодном пайке. В район даже не суйся - пошлют подальше. В Киев. На Грушевского.

Будут и те, кому повезет в этой лотерее. Получат неожиданный приз в виде неучтенных доходов или преувеличенных трансфертов и молча будут сидеть, не веря своему счастью. И будут тратить средства. Пока из Киева не узнают и не отберут. Киев предупредит местное отделение держказначейства.

Игла смерти или, напротив, триумфа новой редакции Бюджетного Кодекса спрятана в яйце статистики. Считать данные по крупным объектам - скажем, 700 бюджетам, как в настоящее время - легче и прогнозованнее, чем по огромному количеству рассредоточенных чисел - тем же 12 тысячам образований. Возрастает не только имоверность, но и цена ошибки. Скажем, просчет с доходами в три сотни тысяч гривен для района с поступлениями в 30 миллионов - не критический (цена просчета - один процент). Другое дело - не досчитать три тысячи гривен для села с бюджетом в 30 тысяч. Это лишит его уже десятой части его доходов.

Поэтому чем надежнее статистика, тем больше шансы на успешный гала-дебют Бюджетного Кодекса. Ключевой показатель - количество жителей, которые являются получателями бюджетных услуг. А вот со статистикой на уровне сел ситуация сложная и неравная - она настолько же отображает реальность, насколько можно верить рейтингам некоторых кандидатов в президенты.

Местные государственные администрации получили еще в начале лета письма из правительства с требованием предоставить соответствующие статистические данные. Ответили - в пределах имеющейся информации. Валерий Асадчев, председатель Полтавской ОГА, жалуется в интервью газете «Украина молодая»:

«Вот буквально на днях получили из Киева письмо, в котором нас упрекают за то, что не предоставили полной информации относительно точного количества жителей в каждом сельсовете. Правительству такая статистика нужна очевидно для «разбрасывания» средств на места. Но, извините, для того, чтобы добиться статистической точности в этом деле, нам нужно устроить по меньшей мере перепись населения в отдельно взятой области!»

Поэтому, учитывая неполноту и ненадежность статистических рядов, робота в Минфине относительно учета в бюджете 2010 отдельной строкой в дополнениях №№5 но 6 12 тысяч сельских бюджетов продвигается черепашьими темпами и без особого энтузиазма, утверждают источники УНИАН. Впрочем, до представления бюджету остается еще больше месяца, и Минфин за это время смог бы выстроить и пилотируемый аппарат, не будучи, впрочем, уверенным, что он долетит до Луны.

Для апробации Бюджетного Кодекса есть и другой путь, подсказанный португальцами после жуткого лиссабонского землетрясения 1755 года. Португальские военные инженеры спроектировали тогда первые в Европе здания, устойчивые к подземным толчкам.

Чтоб испытать их на прочность, португальские воины маршировали около них, громко топая ногами.

Поэтому и Бюджетный Кодекс можно было бы проверить на стойкость на плацдарме трех-четырех областей силами сводного батальона пилотных сельсоветов, райфинотделов, отделений Госказначейства и Департамента территориальных бюджетов Минфина.

Станислав Голубенко