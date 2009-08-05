Томенко думает, что Бюджетный кодекс придется переписывать

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что на сегодняшний день пока нет оснований говорить о том, что президентское вето на Бюджетный кодекс будет преодолено парламентом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По словам Н.ТОМЕНКО, сегодня ситуация выглядит очень парадоксально, поскольку подавляющее количество политических сил в парламенте выступает за децентрализацию власти и усиление роли органов местного самоуправления в финансовом самоопределении регионов, в частности, формировании бюджета снизу. “Но пока еще нет оснований говорить о том, что вето будет преодолено”, - сказал вице-спикер.

Он пояснил это тем, что ряд политических сил, в частности фракция Партии регионов, не хотят поддержать инициативу премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, поскольку считают, что это будет дополнительным фактором, который БЮТ будет использовать во время избирательной кампании. “Если такой аргумент будет основой для принятия решения, то очевидно, что фракция Партии регионов не поддержит преодоления вето”, - сказал он.

В то же время Н.ТОМЕНКО считает, что существует большая вероятность принятия Бюджетного кодекса в новой редакции.

“Это будет означать, что Верховная Рада может учесть ряд предложений Президента и принять в новой редакции Бюджетный кодекс”, - сказал он.

Вице-спикер напомнил, что среди оговорок, которые обсуждаются к данному документу, - необходимость предоставления четких гарантий, что Министерство финансов не будет “в ручном режиме” управлять сельскими, поселковыми и городскими бюджетами, так как это сегодня в значительной мере делает областная власть.

Потому, по его словам, нужно четко предусмотреть нормы, согласно которым по представлению органов местного самоуправления правительство подает в Верховную Раду предложения относительно более 12 тысяч местных бюджетов, которые утверждаются как составляющая бюджета на следующий год, и после утверждения правительственные институты должны гарантировать их выполнение и не вмешиваться в пересмотр показателей.

“Если это будет реализовано, то, как минимум, принятие Бюджетного кодекса в новой редакции вероятно”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция).

20 июля Президент ветировал данный закон и возвратил документ в парламент со своими предложениями.