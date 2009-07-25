Сумские налоговики оставили Россию «без штанов»

В городе Конотоп Сумской области сотрудники оперативного подразделения налоговой милиции изъяли со склада крупную партию незаконно ввезенных в Украину джинсов – около 40 тысяч штук.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Сумской области Наталья ШАПОВАЛ, правоохранителям стало известно, что на территорию региона по поддельным документам ввезена партия джинсов для дальнейшей их перепродажи на территории Российской Федерации. После этого было установлено местонахождение товара, а также обнаружен склад, на котором он хранился.

Сотрудники налоговой милиции обнаружили на складе около 40 тысяч штук джинсов, общая стоимость которых составляет около 3,5 млн. грн.

По данному факту ведется расследование.