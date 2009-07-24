ГАИ обещает модернизировать «Визир»

Департамент Государственной автомобильной инспекции МВД Украины намерен модернизировать устройство «Визир», которое используется для фиксации превышения автомобилями скорости.

Об этом заявил замруководителя Департамента ГАИ МВД Украины Сергей БУДНИК, пишет газета «Дело» (№ 121 от 24 июля).

Департамент ГАИ также обратился в профильный комитет Верховной Рады Украины с просьбой дать разъяснения относительно использования технических средств на дорогах и, в частности, «Визира». После получения необходимых разрешительных документов и модернизации использование прибора будет возможно также и в автоматическом режиме. Процесс сертификации «Визиров» должен занять месяц.

В свою очередь, адвокаты Национальной правовой палаты считают, что устройство «Визир» не соответствует требованиям законодательства Украины. Технические возможности прибора не позволяют применять его инспектору ГАИ как исключительное доказательство правонарушения. Они подчеркнули, что при фиксации правонарушения инспектор обязан остановить нарушителя, установить его личность и составить протокол, выслушав его объяснения.

Активно закупать «Визиры» департамент ГАИ начал в 2008 году. Как пишет издание, к осени у него уже было 90 приборов, а до конца года было закуплено еще 350 приборов на 6 млн. грн.

Вместе с тем, как показала проверка Министерства внутренних дел, прибор покупался без соответствующей сертификации и с нарушением законодательства. В Государственном комитете специальной связи и защиты информации сообщили, что аппарат не имеет ни одного сертификата соответствия, а значит, доверять ему не стоит. Таким образом, об аппарате «Визир» официально государству ничего не известно.

Но С.БУДНИК отметил, что прибор сертифицирован в России, Беларуси и Казахстане. «Следовательно, этот прибор не должен быть сертифицирован в Госспецсвязи Украины, поскольку этот прибор не хранит в себе информацию - он только фиксирует фото автомобиля, а информация хранится в автоматизированной системе», — сказал он.

Однако руководство Госспецсвязи заявило, что все фотографии, отснятые «Визиром», должны пройти государственную экспертизу, в противном случае достоверность таких фотографий государство не гарантирует. А юристы утверждают, что все штрафы, наложенные, исходя из данных «Визира», подлежат отмене, пишет газета.

Тем не менее ГАИ отступать не намерена. По словам С.БУДНИКА, теперь гаишники будут снимать нарушения «Визирами» уже не на фото, а на видео. Подразделения ГАИ уже получили соответствующие распоряжения. Теперь нарушители в письмах от ГАИ будут получать не одну фотографию, а сразу четыре.

Устройство «Визир» производится в Санкт-Петербурге компанией «Ольвия». Стоимость одного аппарата в России составляет около 2,8 тыс. дол. Визуально «Визир» напоминает обычный ручной радар, который определяет скорость движения автомобиля. Прибор обеспечивает фиксацию информации о дате, времени и скорости движения автомобиля (погрешность — 2 км/ч). «Визир» также может быть использован как фотоаппарат или видеокамера для съемки места ДТП.