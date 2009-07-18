В Черниговской области в ДТП погибли шесть человек

Ночью 18 июля в результате ДТП в Носовском районе Черниговской области в результате ДТП погибли шестеро человек.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС в Черниговской области, жертвами аварии стали 47-летний водитель джипа “Chery Tiggo”, его 24-летний и 21-летний сыновья, их 19-летний товарищ с 20-летней подругой, а также 18-летняя девушка.

Как установило следствие, автомобиль на большой скорости съехал на обочину, врезался в дерево и загорелся.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.