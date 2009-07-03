В Украине состоится байкерский Крестный ход

7-9 июля состоится первый в Украине моторизированный Крестный ход «Акция исторического примирения – Крестный ход по культурно-историческим местам Украины», посвященный 300-летию Полтавской битвы.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе Украинской православной церкви, байкеры двинулись по маршруту: Киев - Полтава - Запорожье - Севастополь.

Акция начнется 7 июля в 11.30 возле резиденции Предстоятеля УПЦ (Киев, улица Ивана Мазепы, 25, корп. 70), где моторизированный Крестный ход благословит Митрополит ВЛАДИМИР.

По данным пресс-офиса УПЦ, в этот же день байкеры примут участие в панихиде на поле Полтавской битвы и установят памятный крест с надписью «Вечная память воинам, отдавшим жизнь за веру и Родину».

Также панихида по погибшим казакам-защитникам Отчизны будет отправлена 8 июля на острове Хортица.

Завершится Крестный ход на мотоциклах 8 июля в Севастополе, где в Свято-Владимирском храме – на месте крещения равноапостольного князя Владимира - будет отправлен благодарственный молебен.

Как добавили в пресс-офисе УПЦ, организаторами Крестного хода выступили Военный отдел Киевской епархии УПЦ, Синодный отдел УПЦ «Церковь и культура», Киевской городской автомотоклуб и Международный автомотоклуб «Ночные волки».