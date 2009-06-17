Выставка комфортных автобусов приехала к премьеру
03:25, 17 июня 2009Разное
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Сегодня заседание Кабинета министров
В среду, 17 июня состоится заседание Кабинета министров Украины.
Перед этим, в 10.00 премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО осмотрит выставку-презентацию автобусов повышенной комфортности отечественного производства (внутренний двор Дома правительства), сообщает Правительственный портал.
Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды.
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