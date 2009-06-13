На трассе Киев – Чоп перевернулась маршрутка с 14 пассажирами
11:36, 13 июня 2009Разное
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Один человек погиб
Вчера в 12.40 в Житомирской области на 106-ом километре автодороги Киев – Чоп на мокрой дороге перевернулся микроавтобус “Mercedes-Benz Sprint”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на момент аварии в салоне микроавтобуса находились 14 пассажиров. В результате ДТП один пассажир погиб на месте происшествия, а еще один пассажир получил телесные повреждения.
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