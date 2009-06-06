Бобры пустили под откос поезд с топливом

В Канаде из-за прорыва бобровых плотин сошел с рельсов поезд, сообщает AFP.

Инцидент произошел в 300 километрах от Оттавы. Участок железнодорожного полотна длиной в 200 метров оказался под трехметровой толщей воды в результате прорыва трех бобровых плотин, сооруженных на протекающей рядом с дорогой реке.

Шедший по линии состав из двух локомотивов и шести пустых вагонов, выйдя на скорости на затопленный участок, сошел с рельсов. Один из локомотивов перевернулся, около 20 литров дизельного топлива вылилось в реку. Двое машинистов, находившихся в поезде получили незначительные ранения.

По утверждению владельцев компании Ottawa Valley Railroad, которой принадлежит состав, разлившееся топливо не представляет угрозы окружающей среде. В ближайшие несколько недель перевозки по линии осуществляться не будут.

Лента.ру