Тела пассажиров А330 могут всплыть через несколько дней

Тела погибших в авиакатастрофе самолета А330-200 авиакомпании Air France могут начать всплывать через несколько дней, сообщил РИА Новости руководитель аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, отвечая на вопрос, почему на месте падения самолета пока не обнаружено тел погибших.

"Как бы это ужасно не звучало, в настоящее время тела большинства пассажиров могут быть пристегнуты ремнями безопасности и находиться на большой глубине. Как показывает практика, фрагменты тел поисковые службы начинают обнаруживать только через три-четыре дня после падения самолета в море, когда действие газов разложения начинает выталкивать тела на поверхность воды", - отметил эксперт.

По словам Пантелеева, в первые дни после авиакатастрофы, произошедшей над водной поверхностью, спасатели, как правило, обнаруживают лишь пятна масла, легкие фрагменты пенополиуретанового наполнителя кресел, и отдельные мелкие части фюзеляжа.

"Кресла же с пристегнутыми пассажирами, как правило, идут ко дну. Кроме того, если при падении с большой высоты самолет до столкновения с водной поверхностью не был разрушен, фюзеляж лайнера мог уйти под воду практически целиком, что также затрудняет всплытие личных вещей и фрагментов тел погибших и их дальнейшие поиски", - отметил эксперт.