На Крещатике проходит Первый карнавал детского творчества

Сегодня на Крещатике с 11.00 до 18.00 проходит Первый городской карнавал детского творчества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В фестивале принимают участие более 10 тысяч детей разного возраста, которые представляют свои достижения в различных видах детского искусства и творчества.

Праздничный карнавал будет проходить в три этапа: сначала состоится “Карнавальное шествие” от ЦУМа до Майдана Незалежности, затем возле фонтанов на Майдане Незалежности будет работать “Городок мастеров”, а во второй половине дня состоится концерт детского творчества “Світ талантів - Цвіт нації”.

Коллективы художественной самодеятельности, любительские кружки юных техников, спортивные секции по различным видам спорта объединились в ярком действе и представляют свои таланты.