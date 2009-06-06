Растет количество жалоб на бродячих собак в Киеве

Киевская городская государственная администрация поручила шести районам столицы в течение двух месяцев по меньшей мере втрое уменьшить количество жалоб местных жителей на бездомных собак.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам по итогам коллегии КГГА сообщил первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС.

По его словам, если средний показатель жалоб на бездомных собак в целом по Киеву составляет около 20-40 в месяц, то по 6 районам столицы – Голосеевскому, Днепровскому, Деснянскому, Святошинскому, Соломенскому и Шевченковскому – количество жалоб превышает 50 в месяц.

Д.БАСС также отметил, что в связи с тем, что количество таких жалоб в последнее время растет, столичная власть видит необходимость увеличить количество патрулей для того, чтобы решить эту проблему.

“Мы сейчас выделим дополнительный фонд и будем проводить дополнительные патрули, особенно тех мест, где количество жалоб увеличилось, чтобы мы эту статистику снизили в течение двух месяцев”, - сказал он.