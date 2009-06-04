Ознакомили ли сотрудников милиции с творчеством Василия Стуса?

Сотрудники милиции, некорректно опрашивавшие студентов-инициаторов присвоения Донецкому национальному университету имени поэта Василия Стуса, наказаны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области, генерал-майор Николай КУПЯНСКИЙ.

По его словам, «лица, которые виновны в некорректных высказываниях со стороны работников милиции, наказаны». «Еще раз говорю: никакого давления со стороны работников милиции на студентов не было, - объяснил Н.КУПЯНСКИЙ. - Но сотрудники, которые опрашивали этих студентов, и которые допустили нетактичные высказывания, были наказаны – переведены в другие службы, и руководители их были наказаны».

Он также сообщил, что с сотрудниками милиции была проведена определенная образовательная работа. «Соответственно, с сотрудниками милиции были проведены занятия по истории Украины, чтобы они лучше ориентировались в пространстве и имели представление…».

На вопрос журналистов, познакомили ли сотрудников милиции с творчеством Василия Стуса, Н.КУПЯНСКИЙ ответил: «Да, кстати, это мы не подумали. Может, нужно еще их познакомить с творчеством Стуса».

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года общественные организации «Поштовх» и «Общественная инициатива Донецкой области по восстановлению исторической памяти» начали сбор подписей за присвоение Донецкому национальному университету имени В.Стуса. Инициаторы акции написали соответствующее обращение к Президенту.

9 февраля 2009 г. Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил министру образования и науки Ивану ВАКАРЧУКУ и председателю Донецкой облгосадминистрации Владимиру ЛОГВИНЕНКО рассмотреть инициативу студенческого самоуправления о присвоении ДонНУ имени В.Стуса.

19 февраля конференция трудового коллектива университета проголосовала против присвоения вузу имени В.Стуса. Этой конференции предшествовали 13 февраля конференция представителей органов студенческого самоуправления университета и 17 февраля - заседание ученого совета вуза, которые также проголосовали против присвоения университету имени В.Стуса.

Затем, уже в марте-апреле некоторых студентов, инициировавших сбор подписей в поддержку присвоения университету имени В.Стуса, вызывали в милиции.

В то же время начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Н.КУПЯНСКИЙ заявлял, что милиция не собирается возбуждать уголовное дело по факту сбора подписей за присвоение ДонНУ имени поэта.

Так, по его словам, в милицию из прокуратуры поступил материал – заявление заместителя ректора университета о том, что были подделаны подписи в письме, в котором шла речь о переименовании вуза. Н.КУПЯНСКИЙ отметил, что прокуратура поручила Ворошиловскому райотделу милиции г. Донецка провести соответствующую проверку. Для вынесения правовой оценки милиция опросила пять студентов, чьи подписи были в письме.

«Для того чтобы дать правовую оценку, нужно было кого-то опросить по этому случаю. Было допрошено всего 5 студентов, и вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления в целом», - констатировал Н.КУПЯНСКИЙ.

«То есть, подделывались там подписи, не подделывались - в целом здесь нет состава, потому что здесь нет такого понятия, что это письмо является документом», - объяснил он.

По словам Н.КУПЯНСКОГО, если руководство вуза хочет провести проверку, оно «должно само опросить своих студентов, узнать, писали или не писали, провести служебную проверку».

Он подчеркнул, что «ни в коем случае милиция не будет проводить эти проверки, чтобы установить, кто подписывал, кто нет, здесь состава преступления нет в целом».

Кроме того, Н.КУПЯНСКИЙ отверг обвинения в преследовании тех студентов, которые ратовали за присвоение университету имени В. Стуса.