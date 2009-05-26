Поляки уменьшили потребление крепкого алкоголя почти на треть

В Польше в первом квартале этого года по сравнению с январем-мартом 2008 года потребление крепкого алкоголя уменьшилось почти на 30%.

Как пишет Rzeczpospolita, за первые три месяца года поляки купили 21,1 млн. литров алкоголя, 75% из них – это водка.

«Такой значительный спад стал неожиданностью для производителей, которые не допускали, что проблемы со сбытом крепкого алкоголя будут такими серьезными», - сказал газете председатель правления организации Польской спиртной промышленности Лешек ВИВАЛА.

Он объяснил спад повышением акцизов на алкоголь, который с нового года вырос на 9% и привел к подорожанию алкоголя.

С 2009 года поляки тоже меньше потребляют пива, продажа которого в первом квартале упала на 10%.

Эксперты не связывают уменьшение продажи пива с подорожанием акцизов, поскольку на пиво оно была изменено в марте этого года.

На самом же деле, по данным операторов рынка, пивная промышленность почувствовала меньшее потребление еще в прошлом году, когда продажи выросли только на 1,7%. Аналитики прогнозируют на текущий год спад на 5% по сравнению с прошлым.

Продажа крепкого алкоголя, если верить прогнозам пессимистов, в Польше в этом году может упасть даже на 20%.