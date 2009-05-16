В Севастополе презентован справочник: автор насчитал 5 русских дивизий СС

В Севастополе издан и презентован для журналистов и общественности региона справочник «Полный перечень объединений и соединений 3-го Рейха из граждан СССР и эмигрантов».

Как передает корреспондент УНИАН, в уникальном 109-страничном издании представлены «сухие» цифры и «голые» факты, описание боевого пути тех или иных армий, корпусов, дивизий, бригад, судьба их личного состава после поражения фашисткой Германии и ее союзников во 2-й мировой войне. Кроме того, здесь содержится статистический материал, касающийся этнического состава соединений и объединений, воевавших на стороне немцев.

Автор справочника - Вадим МАХНО, капитан 1 ранга (служит в командовании Военно-Морских Сил Украины) на брифинге для журналистов сообщил, что брошюра издана на русском языке «только потому, что все изданные в России, использованные и обработанные мною при подготовке справочника 11 книг и энциклопедий -русскоязычные». По словам В.МАХНО, в результате проведенных исследований, он пришел к выводу, что «на стороне гитлеровской Германии против СССР и союзников воевало свыше 100 дивизий и бригад, а также охранных корпусов («охранный корпус» по немецкой терминологии - что-то вроде карательной дивизии или бригады»). В том числе, как добавил капитан 1 ранга, 2 корпуса войск СС (6-й пехотный и 15-й кавалерийский), авиационный корпус «Конгресса освобождения народов России», и тому подобное». Таким образом, как добавил В.МАХНО, «в справочник вошло 140 воинских организмов, от бригады и выше, воевавших на стороне фашисткой Германии». По словам капитана 1 ранга, «с полками у меня ничего не получилось - их было больше 250, поэтому я просто физически не смог обработать весь массив материала».

Как отметил автор, факты он приводил только в том случае, если они совпадали как минимум из двух источников, «а за основу была взята книга С.И.ДРОБЯЗКО «Под знаменем врага», изданная в 2004 году в Москве издательством «ЭКСМО». По словам В.МАХНО, в справочнике «довольно мало указано украинских соединений: всего лишь одна дивизия - «Галичина» - и три бригады» - парашютная, противотанковая и пехотная». Как пояснил капитан 1 ранга, «в 1941 году немцы по просьбе Восточного министерства отпустили из плена и направили по месту жительства для обрабатывания земли 277 тысяч 761 украинца. Русских не отпускали из плена, у них было два пути - или одевать немецкую форму и воюй против своей страны, или смерть». Поэтому, как подчеркнул автор, «намного больше было русских соединений и частей, только дивизий СС - 5 штук».

Отвечая на вопрос о целях издания подобного справочника, В.МАХНО, в частности, отметил: «что не хотел бы, чтобы существовали мифы о народах-предателях, как, например, миф о крымских татарах». «Когда мы говорим о татарских батальонах - их было 10 - надо указать, что большинство офицеров в этих батальонах были русские и украинцы. Когда мы говорим о батальонах Русской освободительной армии, сформированных в Крыму, то в них был очень большой процент крымских татар». Как добавил В.МАХНО, «если мы говорим о РОА генерала Власова, то надо указать, что в ее составе около 20 тысяч было татар волжских». То есть, как подытожил капитан 1 ранга, «когда мы говорим о предателях, нужно говорить о всех предателях, предавали все, и по разным причинам люди шли воевать против своего, получается, народа».

Справочник рассчитан на журналистов и военных историков.