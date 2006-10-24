В рейтинге свободы прессы Украина заняла 105-е место

Украина занимает 105 место из 168 по степени свободы прессы, говорится в исследовании международной правозащитной организации "Репортеры без границ".

Как сообщается в документе, хуже всего дела со свободной прессой обстоят в Северной Корее (168 место), Туркменистане (167 место) и Эритрее (166 место). Правозащитники обеспокоены смертью журналистки "Радио Свобода" Огульсапар МУРАДОВОЙ, скончавшейся в туркменской тюрьме в сентябре 2006 года. По имеющейся информации, следователи избивали женщину и применяли к ней психотропные средства.

Россия, где происходит постепенное ограничение свободы СМИ: покупка независимых изданий близкими к президенту Владимиру ПУТИНУ промышленными группами, приостановка деятельности некоторых НКО, безнаказанное убийство журналистов (в частности, редактора журнала Forbes Пола Хлебникова и обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской), занимает 147 место.

Из других стран СНГ на 155 месте фигурирует Узбекистан. Напомним, в сентябре сообщалось, что племянник узбекского президента, независимый журналист Джамшид КАРИМОВ, насильственно содержится в психиатрической больнице. Белоруссия занимает 151 место, а Украина поделила 105 позицию с Индией.

Первое место по свободе прессы поделили между собой Финляндия, Ирландия, Исландия и Нидерланды, где не зафиксировано ни одного случая цензуры, угроз, преследований и насилия над журналистами. Первые 15 мест в рейтинге принадлежат странам Евросоюза, за исключением Норвегии (6 место) и Швейцарии (8 место). Самая низкая позиция из стран ЕС у Польши, оказавшейся на 58 месте в том числе из-за преследования газеты, где была напечатана сатирическая статья про президента Леха КАЧИНЬСКОГО.

США потеряли 36 позиций по сравнению с 2002 годом, оказавшись на 53 месте в результате заявлений Джорджа БУША о подозрениях в адрес всякого журналиста, усомнившегося в "войне с терроризмом", а также в связи с получением федеральными судами полномочий требовать у СМИ раскрытия источников информации.

Франция, где продолжаются обыски в редакциях газет и домах журналистов, находится на 35 месте рейтинга, что на 24 позиции ниже, чем пять лет назад. Подъем националистических настроений и создание эксклюзивных пресс-клубов в Японии снизили рейтинг этой страны на 14 пунктов с прошлого года (51 место). Дания заняла 19 место, потеряв лидерство из-за скандала вокруг публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

Существенная либерализация прессы происходит в арабских странах, чего нельзя сказать о ливанских СМИ, чей рейтинг ухудшился вдвое в результате ливано-израильского конфликта (с 56 до 107 места за пять лет). Свобода прессы в других ближневосточных государствах также получила низкие оценки правозащитников: Израиль находится на 135 месте, Палестинская автономия - на 134.