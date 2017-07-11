В Институте Горшенина объявят результаты соцопроса о представлениях украинцев про европейские ценности

Во вторник, 11 июля, в 12:30 в Институте Горшенина состоится презентация результатов социологического исследования на тему: "Украинское общество и европейские ценности", проведенного Институтом Горшенина в сотрудничестве с Представительством Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси.

Исследование было проведено в апреле-июне 2017 года и имело целью выяснить ответы на вопросы, связанные с восприятием и видением украинцами европейских ценностей:

- каковы представления украинцев о европейских ценностях?

- разделяют ли украинцы основные принципы европейского сообщества?

как зависит представление о европейских ценностях от региона проживания и возраста?

- связано ли представление о европейских ценностях с тем, какой внешнеполитический курс поддерживает человек?

-как формируются представления украинцев о европейских ценностях?

В обсуждении примут участие:

1. Маттес Бубе, директор представительства Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси. 2. Алексей Лещенко, вице-президент Института Горшенина. 3. Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины. 3. Константин Матвиенко, философ, писатель, публицист.

Модератор - Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62; начало регистрации в 12:00.

Упоминание в новостях об Институте Горшенина и Представительстве Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси является обязательным.

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