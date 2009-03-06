О российском кредите, требованиях МВФ и национальном предательстве

Стоящие на краю дефолта государства, в том числе и Украина, – должники Газпрома. Дефолт в постсоциалистических странах означает отказ платить, и тогда рухнет вся сомнительная «стабильность» в России…

«Украинские власти отправили в МВФ письмо с удручающими обещаниями», – пестрят заголовки новостей. Как сообщается, обязательства, которые принимает на себя Украина и впрямь суровы в мрачных традициях позабытой уже «шоковой терапии» 90-х годов: ликвидация ВСЕХ льгот по жилищно-коммунальным услугам; отказ от дотаций на газ для населения; запрет балансировать Госбюджет за счет эмиссии (т.е. печатного станка НБУ) и т.д. и т.п.

Из трех должностных лиц, подписавших этот документ, только главе Нацбанка Владимиру Стельмаху терять абсолютно нечего. Иная ситуация у премьер-министра Юлии Тимошенко и даже у Президента Виктора Ющенко, у которого какой-то рейтинг все-таки пока еще прощупывается. Однако строгое выполнение драконовских условий МВФ может накануне выборов полностью обрушить электоральные позиции обоих. А МВФ категорически намерен добиваться именно строгого выполнения – как свидетельствует отсрочка выдачи второго транша по кредитному соглашению stand by.

Обвал рейтингов может оказаться настолько радикальным, что уже высказываются предположения, будто как раз обвал-то и является одной из главных целей строгих кредиторов. Якобы именно таким образом происходит «зачистка площадки» для «новых лиц». Например, для Арсения Яценюка, – как утверждают хорошо осведомленные, или для Анатолия Гриценко – как надеются те, которые считают себя осведомленными еще лучше.

Однако нынешняя нужда в средствах становится совершенно невыносимой, а кредит МВФ – это, как справедливо отмечают, не только непосредственно деньги, но и «мессидж» для потенциальных инвесторов, которые испытывают большие опасения относительно перспектив украинской экономики и, соответственно, опасаются невозвращения своих вложений. Поэтому после почти месяца торгов, взаимных обвинений и уговоров, после многочисленных (в том числе и публичных, а также посредством СМИ) попыток переложить ответственность друг на друга, г-н Президент и г-жа премьер-министр поставили свои подписи под обращением к МВФ.

Впрочем, до этого трудного решения предпринимались маневры и куда более тонкие.

Миссия МВФ, напомним, прибыла в Украину 20–21 января с.г. И сразу же возникли глухие толки: МВФ недоволен выполнением Украиной своих обязательств. Точнее, их невыполнением. Обстановка все более накалялась в течение двух недель. Шансы на быстрое и, главное, безболезненное получение второго транша кредита, а также соответствующего МВФ-овского «мессиджа» инвесторам таяли буквально на глазах…

И 7 февраля в медийном пространстве «вдруг» рванула настоящая «бомба»: правительство Украины готово получить кредит в 5 миллиардов долларов у Российской Федерации. Разумеется, ценой национальной измены. Подробности измены приводились тут же. Сообщалось, что условия выделения российского кредита предполагают:

– ратификацию Украиной соглашения о так называемом «нулевом варианте»;

– решение Украиной вопросов собственности бывшего СССР за границей;

– решение спорных вопросов с российской собственностью в Украине;

– признание Украиной в качестве госдолга долгов украинских предприятий перед Внешэкономбанком СССР.

Тень зловещего кремлевского заговора, казалось, готова уже накрыть Украину целиком и полностью. Все люди доброй воли, все патриоты и, особенно, патриоты профессиональные встали плечом к плечу, дабы не допустить поругания национальных интересов. Все это наложилось на очередное обострение противостояния между премьером и Президентом. Поэтому к вышеперечисленным угрозам в президентском секретариате вскоре добавили наш уже традиционный ужас – сдачу ГТС, этого главного достояния государства.

Протесты против готовящейся «зради», оправдания и объяснения гремели настолько громко, что никому не пришло в голову задать вопрос: а был ли мальчик? Имел ли место заговор вообще? Вопрос отнюдь не праздный. Потому что элементарный анализ официальных документов, которыми участники скандала размахивали друг перед другом, заставляет заподозрить большой-пребольшой блеф, рассчитанный как раз на то, чтобы произвести как можно более громкий скандал. Поэтому скандал подогревался искусственно, хоть и не очень искусно. Зачем это понадобилось, поговорим ниже. Пока лишь отметим, что поиск правительством Украины кредитов, причем поиск отчаянный, - вовсе не является секретом. В том числе и сам факт неких переговоров в Москве.

Однако в официальном «Техническом задании» ни о каких империалистических кабальных условиях и, тем более, о согласии на них речь вовсе не идет. Из сенсационного разоблачения в ТЗ упомянут «нулевой вариант», как одиннадцатый из вопросов, которые предполагалось «обсудить» с формулировкой «перспективы ратификации Соглашения о ‘нулевом варианте’».

Тут, по всей видимости, необходимо напомнить, что Соглашение о разделе долгов и активов бывшего СССР по т.н. «нулевому варианту» было подписано аж в декабре 1994 года тогда еще премьер-министром Украины Виталием Масолом. Украина передавала России право на все активы и собственность б.СССР за рубежом, а равно и право выплачивать украинскую часть внешнего долга б.СССР - 16,37% от суммы порядка $80 млрд. по состоянию на декабрь 1991 года. Де-факто соглашение было реализовано, хотя и не ратифицировано Верховной Радой Украины. Вопрос о ратификации поднимался регулярно, и будет подниматься отныне и впредь – потому что решен не будет никогда. С долгами Россия давно расплатилась, тем самым существенно ослабив свои позиции в переговорном процессе, поскольку над Украиной уже не висят пресловутые 16,37% многомиллиардного советского долга.

Ключевой момент – ратификация. Сложности этой парламентской процедуры (и для «нулевого варианта» и для многого другого) всегда выручали Л.Д.Кучму, когда суровые люди с Запада или с Востока прижимали Леонида Даниловича какими-нибудь очередными разоблачениями и заставляли подписать что-нибудь нехорошее.

С нашей заветной «трубой» вообще доходило до откровенных издевательств. Вряд ли кто-нибудь помнит, но первая «сдача» этого сверх-стратегического ресурса произошла еще в начале 1995 года, когда мы твердо договорились с доверчивым тогда ещё Кремлем создать совместное предприятие «Газтранзит». И даже сделать это к лету того же года. Но так и не создали. До сих пор. Хотя обещаний и «предательств» с тех пор было много.

Стоит задаться вопросом: откуда же все-таки пошла информация об очередной подготовке «государственной измены»? Ответ обескураживает. Источник один-единственный. Правда, это очень информированное и специализирующееся на «эксклюзиве» издание. Ну, и ещё уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. Но он-то сделал свое сенсационное разоблачение в телеэфире «Интера» в ночь на субботу 7 февраля – как раз когда в Интернете был вывешен очередной номер «Зеркала недели», на которое все затем и ссылались.

Ситуация кажется, мягко говоря, очень странной: о преступных деталях затевающейся сделки не знали ни министр финансов Украины Виктор Пинзеник, ни посол России Виктор Черномырдин. Такой большой секрет, понимаешь! Как тут не вспомнить: очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если кошки там нет.

Учитывая все дальнейшие события, наиболее вероятным представляется предположение, что т.н. «дополнительные условия» - просто-напросто «липа». Обычная дезинформация, вброшенная в общество через СМИ с одной-единственной целью: оказать давление на несговорчивых экспертов МВФ, цепляющихся за свои бесчеловечные требования, вместо того, чтобы живенько «подмахнуть» выделение очередного транша. Дескать, смотрите: мы уже практически пошли сдаваться в плен «едино-неделимой». Вот и The Wall Street Journal от 10 марта высказалась в этом же смысле: мол, что ж это МВФ толкает Киев в сторону Кремля?

Надо сказать, что манипулирование с помощью СМИ отдельными украинскими политиками и целыми, условно говоря, «элитными группами» отнюдь не является чем-то исключительным в тактике и даже стратегии БЮТ. Даже первый заход леди Ю. на премьерство был связан с аналогичной «сенсационной» публикацией о якобы имевшем место приеме проигравшего президентские выборы Виктора Януковича в Кремле – как раз накануне визита в Москву только что инаугурированного Президента Украины Ющенко. Последний был настолько скандализован, что преодолел все свои сомнения и прямо в самолете подписал назначение Тимошенко исполняющей обязанности премьера.

Или совсем недавний массовый медийный прессинг, обрушившийся на политикум в ноябре-декабре прошлого года. Альянс ПР и БЮТ объявлялся практически уже решенным делом, обсуждались лишь детали перекройки Конституции, с помощью которой Виктор Федорович и Юлия Владимировна устранят Виктора Андреевича. Интересное наблюдение: обсуждением и смакованием грядущего «конституционного переворота» тогда с особым упоением занимались те же СМИ, которые месяц назад страстно разоблачали «заговор российского кредита».

Что характерно: представители российской стороны подтверждали всё, как Ноздрев в булгаковской вариации на тему похождений Чичикова: «На вопрос: уж не белогвардейский ли шпион Чичиков, ответил, что шпион и что его недавно хотели даже расстрелять… На вопрос: не делал ли Чичиков фальшивых бумажек, ответил, что делал… На вопрос: точно ли Чичиков обменял свои миллиарды на бриллианты, чтобы бежать за границу, Ноздрев ответил, что это правда, и что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле…» и т.д.

Дело в том, что Кремль крайне заинтересован в том, чтобы кредит МВФ, а также, по возможности, и все другие кредиты, были Украине выделены в полном объеме и как можно скорее. Потому что иначе возникнут проблемы. Достаточно сравнить нынешнее «великодушное решение» Газпрома не начислять штраф за неточное исполнение Украиной газовых соглашений с тем, как рьяно считались штрафы в прошлом году. Российский президент Дмитрий Медведев даже призвал (тоже «великодушно») создать международный финансовый пул для «спасения Украины».

А главный финансист российского правительства Алексей Кудрин ещё и осудил «старую Европу» за нежелание спасать Европу «новую» - те самые бывшие «страны социалистического лагеря», глумление над которыми до самого последнего времени входило в штатный ассортимент кремлевского агитпропа.

Все это очень понятно. Стоящие на краю дефолта государства, как и Украина, – должники Газпрома. Дефолт в Украине, в Венгрии, в странах Балтии и т.д. – автоматически означает отказ платить, и тогда рухнет даже нынешняя очень условная и сомнительная «стабильность» в России. Но все оказалось напрасным: и подыгрывание Москвы, и разоблачения «измены Тимошенко» в СМИ, и упреки The Wall Street Journal, и даже истерика в президентском секретариате, где, похоже, вообразили, будто нашли «методы» против госпожи премьера.

Миссия МВФ покинула Украину, так и не дав желанного «добро» на очередной транш. Эксперты уехали, когда шум вокруг «дополнительных условий» Кремля только-только набрал обороты. И скандал тут же прекратился.

Не только кабально-колонизаторские «условия», но сама тема «российского кредита» как такового просто исчезла.

А уж об «окончательном согласовании условий» этого кредитования, которое, как утверждало информированное издание, «должно состояться в ходе второго раунда переговоров… через неделю в Москве», – никто и не вспомнил. Ни «через неделю», ни через две.

Разве что рептильные «оппозиционеры» из ПР и КПУ время от времени попрекали МИД Украины за тот или иной «антироссийский демарш» – дескать, как это нехорошо, особенно сейчас, когда правительство собирается просить у России кредит!

А что же МВФ? То ли делегация не поверила в серьезность «русской угрозы», то ли вздохнула с облегчением: пусть, мол, и впрямь Кремль вам деньги и дает. В нынешние кризисные времена даже у МВФ проблемы с выдачей кредитов – причем политически куда более близким странам Центральной Европы.

А может, для чиновников Фонда на самом деле принципиальное значение имеет скрупулезное выполнение Украиной подписанных соглашений. Пусть и «любой ценой». Тем более что сплетни относительно планов «зачистки» киевского Олимпа также нельзя совсем уж не учитывать.

Хотя есть одна странная деталь. А именно: стремление, в добавление ко всем провалам нашего МИДа, повесить на злосчастного Огрызко еще и ответственность за тот самый практически уже забытый скандал месячной давности. Так что не исключено, что МВФ-овцы серьезно обиделись за невинную, в сущности, инсценировку. Их могло возмутить, что ими, солидными международными чиновниками, пытались цинично манипулировать, как какими-нибудь украинскими избирателями. Или, что еще оскорбительней, – как украинскими политиками…

Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН