Ющенко поздравил легендарного разведчика Евгения Березняка (фото)

Президент Виктор ЮЩЕНКО наградил легендарного разведчика, Героя Украины, генерал-майора в отставке Евгения БЕРЕЗНЯКА орденом «За заслуги» I степени.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Награда вручена за личное мужество, проявленное в борьбе с фашистскими захватчиками, весомый вклад в развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание молодежи и по случаю 95-летия со дня рождения.

Е.БЕРЕЗНЯК - прототип героя известного фильма “Майор Вихрь”, созданного по книге Юлиана СЕМЕНОВА.

Сегодня по случаю 95-летия Е.БЕРЕЗНЯКА в Музее Главного управления разведки Министерства обороны Украины открылась экспозиция, посвященная легендарному разведчику, сообщили в Управлении пресс-службы Минобороны.

Е.БЕРЕЗНЯК родился 25 февраля 1914 года в Екатеринославе (ныне Днепропетровск). До начала Великой Отечественной войны, после окончания педагогического техникума и института, работал в области образования: учителем, директором школы, заведующим Львовским городским отделом народного образования.

С августе 1941 года - секретарь подпольного райкома КП(б)У в Днепропетровской области. В конце 1943 года направлен в Москву на учебу в разведшколе Главного разведывательного управления, по окончании которой возглавил группу военных разведчиков под кодовым названием “Голос”, коотрая более пяти месяцев успешно действовала в районе Кракова.