Пятница, 13-ое: первые тысячные жертвы

В с. Георгиевка Лутугинского района Луганской области водитель легкового автомобиля ВАЗ-2101 не справился с управлением и врезался в опору воздушного газопровода.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия произошел разрыв газопровода (диаметром 100 мм), прекращено газоснабжение 2 тыс. 965 частных жилых домов, в которых проживают 5 тыс. 480 человек.

К аварийно-восстановительным работам привлечены бригады Лутугинского газового участка ОАО "Луганскгаз".

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Украины в Луганской области.

Во Львове, при выезде на автодорогу Львов-Пустомыты, водитель маршрутного микроавтобуса "Mercedes-Bens" допустил столкновение с легковыми автомобилями "Opel-Combo" и "ЗАЗ-968".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 1 человек и 7 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы во Львовскую клиническую больницу № 8.

На месте ДТП работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины во Львовской области.

* * *Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 22 человека и 145 - травмированы.