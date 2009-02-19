В Умани столкнулись 14 автомобилей

Вчера в городе Умань Черкасской области возле Осташевского моста произошло ДТП с участием 14 автомобилей.

Как сообщили УНИАН в Службе профилактической работы УМВД Украины в Черкасской области, из-за гололеда столкнулись 11 легковых автомобилей, городской автобус, УАЗ и ЗИЛ - коммунальный автомобиль, посыпающий дороги. В результате ДТП один пострадавший с легкими травмами доставлен в больницу.

По данным Службы, авария произошла из-за того, что улица, которая считается одним из наиболее аварийных участков города, не была посыпана солевой смесью. ЗИЛ, который выехал посыпать дороги, сам попал в это ДТП.

По данным Службы профилактической работы управления УМВД Украины в Черкасской области, в тот же день на ул. Ленинской Искры столкнулись 5 автомобилей и автобус "ПАЗ".

Всего из-за гололеда в Умани произошло 6 ДТП.