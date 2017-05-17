Engage Prague: событие #1 в Европе по социальным медиа

Организатор Engage Prague – международная компания Socialbakers со штаб-квартирой в Праге.

Мероприятие будет включать мастер-классы и конференцию, спикерами которых выступят топ-менеджеры и SMM-эксперты крупных мировых брендов (JC Decaux, Canon, Nestlé, MGM Resorts, Pfizer и др.), а также селебритиз, использующие социальные сети для политических и некоммерческих кампаний.

В этом году Engage Prague пройдет под лозунгом 'Changing the World through Social’.

«2016 год четко продемонстрировал, что социальные сети в состоянии кардинально изменить мир, поэтому мы хотели бы предложить участникам не только классическую программу с точки зрения маркетинга и бизнеса в социальных сетях, но мы также пригласили лидеров цифрового мира, которые обычно предпочитают оставаться в тени. Это, в частности, Элайан Рамос, которая работала в команде кандидата в президенты Хиллари Клинтон, или Лора Миллер, руководившая SMM в Белом Доме в команде бывшего президента Барака Обамы», – отметил Ян Резаб, основатель Socialbakers.

На мероприятии также выступят спикеры из NASA, Лаборатории исследования проблем мира Стенфордского университета (США), Психометрического центра Кембриджского университета (Великобритания).

Узнать больше об Engage Prague: www.engageprague.com.