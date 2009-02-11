Журналисты нашли человека, с которого начался финансовый кризис

Назван "виновный" в мировом финансовом кризисе. По расчетам журналистов Time, это мужчина, который в 2003 году в городе Стоктон в Калифорнии приобрел дом за 250 тыс. долларов, воспользовавшись кредитом, и не смог его выплатить, сообщает "Телеграф".

По словам аналитика Дугласа Макинтайра, американец получил у компании Countrywide ипотеку в размере 250 тыс. долларов без каких-либо предварительных выплат. В 2006 году он лишился работы и объявил себя банкротом. В день его первого неплатежа стоимость домов по соседству незначительно снизилась.

Но затем следующий человек из этого же ипотечного пула отказался выплачивать кредит, за ним другой - и так далее, пока не образовалась лавина неплатежей, обвалившая рынок американской недвижимости, а затем - всю мировую экономику.

Причина массовых отказов платить по ипотеке обусловлена самой ипотечной схемой, разработанной финансистами с Уолл-стрит и ориентированной на заемщиков с неблагополучной кредитной историей, пишет Макинтайр. Иногда для получения подобного займа не требовалось ни предварительных платежей, ни предоставления сведений о доходах.

Массовая выдача кредитов для "неблагополучных" началась в 2003 году. Первые три года выплаты по кредиту были льготными, а когда в 2006-2007 годах общее поднятие выплат, согласно схеме, совпало с увеличением безработицы в США, началась "лавина" банкротств и выселений из домов.

Кроме того, под залог этих кредитов были созданы вторичные ценные бумаги, деривативы, получившие высокий рейтинг надежности. Поэтому массовое банкротство заемщиков в 2007 году привело к падению этих ценных бумаг в цене и началу кредитного кризиса.

РИА "Новости"