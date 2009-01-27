В Киеве поставили памятник "Ежику в тумане" (фото)

В центре Киева, на пересечении улиц Золотоворотской, Рейтарской и Георгиевского переулка, установлен памятник главному герою легендарного мультфильма "Ежик в тумане", сообщает Корреспондент.net.

Ежик изображен сидящим с узелком на высоком пне. Фигура выполнена из дерева, а колючками послужили шурупы. Автором скульптуры стала организация "Киевская ландшафтная инициатива".

"Ежик в тумане" снят в 1975 году. Режиссер и аниматор - Юрий Норштейн, художник-постановщик - Франческа Ярбузова, сценарий Сергея Козлова, роли озвучивали Мария Виноградова (Ежик), Вячеслав Невинный (Медвежонок), Алексей Баталов (от автора).

В 2003 году по результатам опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов разных стран "Ежик в тумане" был назван лучшим фильмом в истории мультипликации.