Эксперты обсудят, на какие уступки придется пойти Украине ради нового транша МВФ
12:00, 16 февраля 2017Разное
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16 февраля (четверг) 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «На какие уступки пойдет Украина ради нового транша МВФ?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы к обсуждению:
- Чего требует от Украины МВФ?
- На что Украина готова согласиться?
- Какие из требований МВФ - в частности, о пенсионной и земельной реформ, реформы упрощенной системы налогообложения - является неприемлемыми?
- Получит ли Украина очередной транш МВФ в ближайшее время?
- Как будет меняться курс гривны в течение 2017 года?
Участники круглого стола:
- Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера;
- Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина;
- Александр Паращий, руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concord Capital
- Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии
- Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина является обязательным.
Адрес Института Горшенина: г Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).
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