Эксперты обсудят, на какие уступки придется пойти Украине ради нового транша МВФ

16 февраля (четверг) 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «На какие уступки пойдет Украина ради нового транша МВФ?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина. Вопросы к обсуждению: Чего требует от Украины МВФ?

На что Украина готова согласиться?

Какие из требований МВФ - в частности, о пенсионной и земельной реформ, реформы упрощенной системы налогообложения - является неприемлемыми?

Получит ли Украина очередной транш МВФ в ближайшее время?

Как будет меняться курс гривны в течение 2017 года? Участники круглого стола: Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера;

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина;

Александр Паращий, руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concord Capital

Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии

Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62 Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина является обязательным. Адрес Института Горшенина: г Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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