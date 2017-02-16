Эксперты обсудят, на какие уступки придется пойти Украине ради нового транша МВФ

12:00, 16 февраля 2017
Разное
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16 февраля (четверг) 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «На какие уступки пойдет Украина ради нового транша МВФ?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы к обсуждению:

  • Чего требует от Украины МВФ? 
  • На что Украина готова согласиться? 
  • Какие из требований МВФ - в частности, о пенсионной и земельной реформ, реформы упрощенной системы налогообложения - является неприемлемыми?
  • Получит ли Украина очередной транш МВФ в ближайшее время?
  • Как будет меняться курс гривны в течение 2017 года?

Участники круглого стола: 

  • Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера; 
  • Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина; 
  • Александр Паращий, руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concord Capital 
  • Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии
  • Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина является обязательным. 

Адрес Института Горшенина: г Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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