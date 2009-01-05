Исследования мозга подтвердили существование вечной любви

Каждая десятая пара сохраняет прежнюю любовь через 20 лет и более после начала отношений. К такому выводу пришли исследователи Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке, сравнив c помощью метода магнитно-резонансной томографии химические процессы в мозгу у молодых пар и пар, проведших вместе более 20 лет.

Ученые обнаружили, что у некоторых представителей пожилых пар при виде фотографий партнера в мозгу происходят точно такие же химические реакции, что и у людей, находящихся на ранних стадиях влюбленности.

Открытие опровергло традиционный взгляд, согласно которому химические процессы, вызывающие приподнятое настроение и соотносимые с любовным чувством, начинают спадать через 15 месяцев после начала отношений и полностью исчезают в течение десяти лет. Ранее различные группы ученых в качестве критических для отношений называли сроки в 12-15 месяцев, три года и семь лет.

Лента.ру