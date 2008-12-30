Киевсовет разрешил фейерверки: только днем и только тихо :))

Киевский городской совет утвердил новые правила запуска фейерверков и салютов.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании сессии Киевсовета 25 декабря в утвержденном документе “О Правилах благоустройства города Киева”.

Согласно принятому решению, в столице запрещено с 22.00 до 8.00 проведение салютов, фейерверков, других мероприятий с использованием взрывчатых веществ и пиротехнических средств в помещениях жилых домов и на придомовых территориях, в помещениях и на территориях лечебных, санаторно-курортных учреждений, домов-интернатов, заведений образования, культуры, гостиниц и общежитий, заведений общественного питания, торговли, развлекательного и игорного бизнеса, на территории парков, скверов, зон отдыха, расположенных на территории микрорайонов. Исключением являются случаи, когда проведение соответствующих мероприятий согласовано с Главным управление чрезвычайных ситуаций КГГА.

Правилами благоустройства также запрещено с 22.00 до 8.00 создавать шум при использовании производственного оборудования и инструментов, взрывчатых материалов и пиротехнических изделий и других громогласных установок в домах, общежитиях, на придомовых территориях и в зонах отдыха. Более того, Киевсовет запретил на протяжении всех суток устанавливать на балконах, лоджиях, открытых окнах домов и других местах звуковоспроизводящую аппаратуру и включать ее на полную мощность (выше 40 ДБА).

В офисных помещениях, предприятиях торговли и общественного питания, расположенных в жилых домах, шум не должен превышать 40 ДБА в дневное время и 30 ДБА в ночное (до 22.00).