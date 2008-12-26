В Донецкой области перевернулся автобус: пострадали шестеро детей

В Донецкой области в аварии автобуса из Харьковской области пострадали 6 детей и один взрослый.

Как сообщил начальник пресс-службы областной Госавтоинспекции Александр ЗУБЕНКО, группа из более чем 40 детей из Харьковской области на автобусе "Мерседес" направлялась на экскурсию в г. Соледар Донецкой области.

"По предварительной версии, на одном из участков трассы, водитель не выбрал безопасную скорость движения, выехал на левую по ходу движения обочину, врезался в земляную насыпь и лег на правый бок", - сказал А.ЗУБЕНКО.

По его словам, в результате аварии пострадали 6 детей и один взрослый. "Они получили легкие травмы, ушибы, и уже направлены в Славянскую районную больницу", - уточнил А.ЗУБЕНКО.

Он также подчеркнул, что остальные дети находятся в расположении взвода патрульно-постовой службы, их обеспечили питанием.

Причины ДТП будут тщательно расследованы, заверил А.ЗУБЕНКО.