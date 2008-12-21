Акции против повышения пошлин на иномарки прокатились по Сибири

В рамках всероссийской акции против повышения таможенных пошлин на иномарки состоялись санкционированные митинги в Москве и Санкт-Петербурге.

В частности, представитель МВД России сообщил РИА Новости, что в обоих городах на митинги собрались по 25 человек - в несколько раз меньше, чем ожидалось. На сайте радиостанции "Эхо Москвы" сообщается о 150 участниках акции в столице, ГУВД насчитало 50 протестующих. Интернет-издание "Фонтанка.Ру" оценивает число участников петербургской акции в 80 человек.

Массовые выступления прошли, прежде всего, на Дальнем Востоке и в Сибири.

В Новосибирске состоялся пикет, участники которого собирали подписи против увеличения пошлин. По данным РИА Новости, на пикет собрались около 300 человек. По его окончании водители стали снижать скорость, проезжая по главному проспекту города, и непрерывно жать на клаксоны. В областном ГУВД сообщили, что на некоторых водителей составлены административные протоколы.

В Красноярске автовладельцы проехали колонной, привязав к машинам черные ленты и включив аварийную сигнализацию. ГИБДД выборочно останавливала автомобили. Затем состоялся короткий митинг.

В Южно-Сахалинске стихийная акция собрала от 500 до 700 человек. Помимо отмены решения об увеличении пошлин ее участники потребовали не допустить роста цен на бензин, сообщает ИТАР-ТАСС. Акции протеста также состоялись в Кемерово, Томске и Барнауле.

Во Владивостоке против повышения пошлин выступили от 500 до тысячи человек. Несанкционированную акцию на центральной площади города разогнал ОМОН, многие ее участники были задержаны.

Автолента.ру