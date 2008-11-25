Спрос на ж-д. билеты на новогодние рейсы снизился на 10%

Спрос на билеты на новогодние рейсы в кассах Юго-Западной железной дороги снизился на 10% по сравнению с прошлым годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель начальника Юго-Западной железной дороги Александр ТОЛКАЧЕВ.

Обращаясь к гражданам, А.ТОЛКАЧЕВ отметил, что в настоящее время железнодорожные билеты есть в продаже в кассах.

В то же время, отвечая на вопрос относительно пресечения спекуляций железнодорожными билетами благодаря внесению в них паспортных данных пассажиров, А.ТОЛКАЧЕВ сказал: «Возвращаться к «фамильным» билетам мы не видим необходимости».

В свою очередь присутствующая на пресс-конференции начальник Украинского центра по обслуживанию пассажиров на железнодорожном транспорте Ольга ЛЕВЧУН отметила, что на сегодня в кассах предварительной продажи железнодорожных билетов, которых, в частности, в Киеве насчитывается около 80, наблюдается спад на заказ билетов, в том числе и среди организованных экскурсионных и туристических групп, которые, как правило, предварительно заказывают билеты на рейсы в новогодние праздники.