На шахте в Донецкой области третьи сутки пытаются потушить пожар

В Донецкой области на шахте им. Дзержинского (ГП «Дзержинскуголь», г. Дзержинск) уже третьи сутки идет ликвидация пожара.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, эпицентр пожара был обнаружен в субботу, 22 ноября, в 14.35 на участке №71 горизонта1146 метров, где было зафиксировано выделение окиси углерода. Люди с аварийного участка были выведены, при этом никто не пострадал.

На шахту прибыли четыре отделения горноспасателей, пожарный автомобиль и бригада врачей реанимационно-противошоковой группы.

На сегодня по состоянию на 12.45 ликвидация пожара продолжается.