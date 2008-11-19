В ГАИ говорят, что «мажоры» на иномарках опять осмелели

На второй день действия новых штрафов водители престижных иномарок совершили вдвое больше нарушений, чем вчера.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, в течение суток работниками Госавтоинспекции выявлено 6452 нарушения Правил дорожного движения, из которых 755 нарушений совершили водители престижных иномарок (вчера - 403).

Управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии 442 водителя.

За минувшие сутки произошла 91 дорожно-транспортное происшествие с потерпевшими, что на 45% меньше, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В результате в этих ДТП 12 человек погибли (меньше на 66,7%) и 98 травмированы (меньше на 49,2%).

Как сообщал УНИАН, в Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Законом предусмотрено увеличение размеров штрафов за правонарушение в сфере безопасности дорожного движения. В среднем штраф за правонарушение составляет 85-100 грн. Значительно повышается ответственность за совершение грубых нарушений Правил дорожного движения, в частности, штраф за проезд на запрещенный сигнал светофора составляет 170-204 грн., а за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – 1360-2550 грн.

За грубые и систематические нарушения Правил дорожного движения решения о наказании в виде лишения права управления транспортным средством или взыскания штрафа значительного размера будут приниматься только судом.