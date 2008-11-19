В ГАИ говорят, что «мажоры» на иномарках опять осмелели
Новых штрафов хватило на один день
На второй день действия новых штрафов водители престижных иномарок совершили вдвое больше нарушений, чем вчера.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, в течение суток работниками Госавтоинспекции выявлено 6452 нарушения Правил дорожного движения, из которых 755 нарушений совершили водители престижных иномарок (вчера - 403).
Управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии 442 водителя.
За минувшие сутки произошла 91 дорожно-транспортное происшествие с потерпевшими, что на 45% меньше, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В результате в этих ДТП 12 человек погибли (меньше на 66,7%) и 98 травмированы (меньше на 49,2%).
Как сообщал УНИАН, в Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».
Законом предусмотрено увеличение размеров штрафов за правонарушение в сфере безопасности дорожного движения. В среднем штраф за правонарушение составляет 85-100 грн. Значительно повышается ответственность за совершение грубых нарушений Правил дорожного движения, в частности, штраф за проезд на запрещенный сигнал светофора составляет 170-204 грн., а за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – 1360-2550 грн.
За грубые и систематические нарушения Правил дорожного движения решения о наказании в виде лишения права управления транспортным средством или взыскания штрафа значительного размера будут приниматься только судом.