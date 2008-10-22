Subaru врезался в экскаватор: двое людей погибли

Два человека погибли и четверо травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Симферополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Крыма, авария произошла накануне вечером.

Автомобиль «Субару» столкнулся с проводившем ремонтные работы экскаватором и совершил наезд на трех дорожных рабочих. Затем автомобиль «Субару» выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем «Рено». Двигаясь дальше, «Субару» совершил наезд на пешехода, находящегося возле левого края проезжей части, после чего врезался в движущийся во встречном направлении автомобиль «Киа». После чего автомобиль «Субару» выехал за пределы проезжей части влево и опрокинулся.

В результате ДТП, по данным ГАИ, погибли пешеход и пассажир автомобиля «Субару». Водитель «Субару» и трое дорожных рабочих получили телесные повреждения.