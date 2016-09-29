29 сентября в Киеве состоится презентация социального арт-проекта "dip" (direction, indication, position)





Арт-проект dip - это новый формат социальной инициативы «ВИПИВ?!ЗА КЕРМО НЕ СІДАЙ!» компании «САН ИнБев Украина» (презентация проекта состоялась на арт-заводе «Платформа» осенью 2015 года).

В рамках конкурса инсталляций, украинскими авторами - финалистами были созданы произведения на тему безопасного вождения.

Продолжение проекта осенью 2016 состоится в расширенном формате, откроет новые имена и будет включать в себя: живопись, фотографию, пространственные объекты, а также перформанс.

Движение или падение?

Проект dip (direction, indication, position) назван по группе дорожных знаков, информирующих о главных направлениях движения. В то же время, слово dip может переводится как "свободное падение". Таким образом, в названии проекта определена игра контрастов: аббревиатура указывает на возможность выбрать правильный путь и в то же время напоминает об обратной его стороне в виде возможных падений и неудач.

Искусство - это социальный продукт, на который воздействует все общество через экономические, политические, религиозные и культурные институты. В то же время, искусство само оказывает очевидное влияние на общество, в котором оно развивается. Индивидуальное произведение искусства имеет смысл и действенность в определенном социальном контексте.

«Искусство, как особый способ познания и отражения действительности, способно расширять общественное сознание, а художники быть независимыми агентами социальных процессов. В рамках арт-проекта четко обозначена социальная роль художника: через самовыражение напоминать об ответственности по отношению к окружающим. Основная задача проекта — особым образом включиться в социальную структуру реальности!» - куратор проекта, Антон Миллер.

Участники: Игорь Гусев, Маша Куликовская, Альбина Ялоза, арт-группа "Степь" (Антон Карюк и Лена Сиятовская), Анастасия Живкова, Таня Василенко, Роман Духопел, Андрей Сигунцов, Андрей Куманский, Indie Rage, Guppy Drink и Andy M.

Куратор - Антон Миллер

PR-специалист - Валерия Башинская

Аккредитация СМИ - Елизавета Даниловская, тел. 093 981 72 23

Приглашаем Вас на открытие выставки:

29 сентября в 18:00

галерея АРТПРИЧАЛ

Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, причал № 2