Впервые в Украине - фэнтези спорт конференция!

Хотите узнать, что такое фэнтези спорт и как он работает? Всегда желали быть в курсе наиболее модных тенденций онлайн-гэмблинга и открывать для себя новые возможности для получения дохода? Тогда приходите на одно из важнейших игровых событий осени - конференцию Fantasy sport. Ukraine, которая состоится уже 14 сентября 2016 года в Киеве.

Академия Slotegrator устраивает эксклюзивный фэнтези спорт ивент, куда приглашает представителей рынка фэнтези спорта и других отраслей гэмблинга, поставщиков и разработчиков программного обеспечения, операторов и руководителей проектов фэнтези спорта и всех, кто заинтересован в развитии одой из наиболее прибыльных отраслей игорного бизнеса сегодня.

Fantasy sport – это прибыльный бизнес, который охватывает огромную часть рынка онлайн-гэмблинга. Суть этого развлечения заключается в состязаниях и турнирах между командами, которые создаются виртуально. Существует огромное разнообразие видов фэнтези спорта. Ставки на фэнтези спорт набирают все большую популярность в мире и способны конкурировать с традиционным спорт беттингом. Оборот рынка на сегодняшний день составляет более $4-5 млрд, а по прогнозам на 2020 год может превысить $14 млрд.

Сonference Fantasy sport. Ukraine – это:

- выступления спикеров о перспективах развития отрасли на рынке Украины

- обсуждение главных вопросов: как заставить фэнтези спорт работать и приносить доход в Восточной Европе? Почему на сегодняшний день в мире фэнтези спорт – одно из самых прибыльных и популярных гэмблинговых явлений? Какое будущее у данной сферы в Украине?

- ознакомление с продукцией фэнтези спорта, презентация стратапов молодых компаний

- обмен мнениями и возможность общения представителей разных направлений гэмблинга.

Академия Slotegrator поставила перед собой цель организовать беспрецедентное мероприятие, которое еще не устраивалось в Украине и которое способно объединить общие стремления представителей игорного бизнеса развивать самые перспективные направления игорного бизнеса, такие как фэнтези спорт.

Академия Slotegrator приглашает всех желающих посетить первую специализированную конференцию в Украине! Станьте частью инновационных веяний в гэмблинге!

Мы вас ждем в Киеве 14 сентября 2016 года, место проведения конференции: InVega. Регистрация участников уже началась и продолжается тут: https://slotegrator.com/conference-fantasy-sport-ukraine.html