ГАИ предлагает давать водителям по 10 лет
21:56, 26 сентября 2008Разное
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... а потом - новые права
Государственный департамент ГАИ МВД Украины предлагает Кабинету министров ввести ограничение срока действия удостоверений водителя до 10 лет с момента получения лицом этого документа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник ДГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.
«10 лет мы будем предлагать. (Имеется в виду ограничить срок действия прав водителя – УНИАН). Через 10 лет нужно будет идти и возобновлять срок действия», - сказал он.
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