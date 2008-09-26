ГАИ предлагает давать водителям по 10 лет

Государственный департамент ГАИ МВД Украины предлагает Кабинету министров ввести ограничение срока действия удостоверений водителя до 10 лет с момента получения лицом этого документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник ДГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

«10 лет мы будем предлагать. (Имеется в виду ограничить срок действия прав водителя – УНИАН). Через 10 лет нужно будет идти и возобновлять срок действия», - сказал он.