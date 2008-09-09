В Черкассах произошел выброс аммиака

Вчера в 19.30 в Черкассах в промышленной зоне на территории ООО "Черкасская производственно-торговая компания" в помещении компрессорной холодильной установки вследствие разгерметизации компрессора произошел выброс около 20 кг аммиака.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 22.15 силами шести отделений МЧС авария была ликвидирована. Жертв, пострадавших и угрозы окружающей среде нет. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.