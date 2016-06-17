В Сети появились новые впечатляющие видео проекта "Моя країна", снятые с высоты птичьего полета

Так, на днях в Сети появилось видео о старинном замке Паланок в Мукачево, средневековые стены которого хранят множество загадок и легенд.

Также недавно украинцев впечатлил сюжет о городе-музее под открытым небом – Каменец-Подольском. Его жемчужиной является древнейшая крепость, которую называют одним из «семи чудес Украины».

Отметим, в поисках удивительных пейзажей команда проекта преодолела тысячи километров и сняла места, которые обычно остаются недоступными для человеческих глаз. В ближайшее время в эфире канала «1+1», на YouTube-канале «Моя країна» и онлайн-платформе kraina.1plus1.ua также появятся сюжеты о великой истории замков Львовщины, удивительной красоте Черновцов и Хотина. Кроме того, вскоре будут представлены впечатляющие кадры самой высокой точки Украины – Говерлы, крупнейшего карпатского озера Синевир и крутых берегов Днестра.

Напомним, «Моя країна. Прекрасна і незалежна» – партнерский проект «Першої приватної броварні» и канала «1+1», в котором показаны урбанистические и природные пейзажи Украины, снятые с высоты 500 метров в разные времена года. Телезрители узнают малоизвестные факты об Украине, о природных богатствах, индустриальном наследии и о людях, которые живут в стране. Видеосюжеты транслируются в течение года и завершатся к 25-й годовщине независимости Украины. Также к этому времени можно будет увидеть результаты совместной деятельности украинцев, «Першої приватної броварні» и канала «1+1» – масштабную тревел-карту страны.