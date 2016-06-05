Награждение медалью благодарности "За доверие" защитникам Украины от журналистов, которые работают на войне

Церемония начнется 5 июня 2016 года в 11.00 в Музее истории Украины во Второй мировой войне.

Накануне Дня журналиста украинские корреспонденты, освещающие российско-украинскую войну, наградят военных, медиков и волонтеров, которые на протяжении двух лет помогали в освещении вооруженного конфликта на Востоке Украины. Организаторами мероприятия выступили журналисты новостей ведущих украинских телеканалов, таких как: "1+1", "24 канал", "ICTV", "2+2", "Украина", "АТР", "Интер", "112 канал".

Корреспонденты, которые работают на войне, выпустили собственную награду, которой желают отметить тех военнослужащих, которые сделали больше всего для того, чтобы о конфликте на Востоке узнала вся Украина. Это нагрудный знак с изображением трезубца, стилизованного под перо с изображением лавровых ветвей и государственного флага. Оборотная сторона медали представляет собой символическое рукопожатие как символ сотрудничества между журналистами и защитниками Украины. В нижней части надпись "За доверие".

Среди приглашенных на праздник – военнослужащие, которые были героями сюжетов непосредственно на передовой во время активной фазы боевых действий. Командиры, которые способствовали всестороннему освещению конфликта. Рядовые бойцы, которые, рискуя своей жизнью, защищали работу корреспондентов. Военные медики, которые, спасая бойцов, помогали получить максимально точную информацию о потерях.

Церемония проходит при поддержке Музея истории Украины во Второй мировой войне. Гости смогут ознакомиться с выставкой, посвященной различным периодам современной российско-украинской войны, ее героям; оружием, которое использовалось, историями бойцов, а также с особенностями работы журналистов в зоне АТО. Планируется проведение экскурсии журналистами, которые работают на войне.

Адрес - Киев, вул. Лаврская, 24.

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