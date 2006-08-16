Украинское государство выплатит 1,6 тыс. евро жителю Винницы

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить жителю Винницы 1,6 тыс. евро за продолжительное неисполнение решения украинского суда по его делу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, винничанин обратился в Европейский суд по правам человека, поскольку решение украинского суда о выплате ему задолженности по заработной плате не было выполнено в течение 5 лет 4 месяцев.

Кроме того, истец жаловался на нарушение его права на доступ в суд, права на эффективное судебное разбирательство и права на защиту собственности.

Европейский суд признал нарушение прав истца и обязал Украину выплатить ему 1,6 тыс. евро за нематериальный вред.