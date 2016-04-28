Правильная закуска к нефильтрованному пиву от Robert Doms

Пиво — один из любимых напитков во всем мире. Его приятно смаковать как с закусками, так и самостоятельно, но некоторые сорта пива все же лучше дополнять определенными блюдами.

В Украине появилось новое нефильтрованное пиво «Robert Doms Бельгійський», в составе которого — особый светлый ячменный солод «Belgium Pilsner Malt». Благодаря ему напиток обладает очень мягким солодовым вкусом со сладковатым пшеничным оттенком и легким пряно-фруктовым послевкусием.

«Robert Doms Бельгійський» хорошо освежает и подчеркивает особенность блюд, при этом не перебивая их собственный вкус. Нефильтрованное пиво является универсальным, поэтому вариантов блюд, подходящих в качестве сопроводительных — множество. Однако мы выбрали три наиболее подходящие закуски, которые легко приготовить и приятно попробовать.

Хрустящие палочки с сыром Моцарелла

Время приготовления: 30 минут

Что понадобится: 16 палочек сыра Моцарелла, 1/2 стакана муки, 2 яйца, 3 столовые ложки молока, панировочные сухари

Как приготовить: яйца и молоко следует перемешать. В две отдельные миски насыпать панировочные сухари и муку. Сырную палочку сперва обвалять в муке, затем в смеси из яиц и молока, а после — в панировочных сухарях. Палочки на полчаса положить в холодильник, а затем обжарить на сковороде до коричневого цвета. Готовые палочки выложить на бумажные полотенца, чтобы устранить остатки масла.

Шампиньоны под соусом песто

Время приготовления: 30 минут

Что понадобится: 300 г шляпок крупных шампиньонов, 1/2 стакана соуса песто, тертый пармезан, поджаренные кедровые орешки по вкусу

Как приготовить: Духовку разогреть до 200 градусов. В грибные шляпки выложить соус песто, сверху посыпать пармезаном. Запекать около 15 минут в предварительно разогретой духовке, перед подачей добавить кедровые орешки.

Роллы из бекона и сливочного сыра

Время приготовления: 35-40 минут

Что понадобится: 8 ломтиков бекона, 8 ломтиков белого хлеба без корочки, сливочный сыр

Как приготовить: Духовку разогреть до 200 градусов. Нарезанный ломтиками хлеб обмазать сливочным сыром со всех сторон. Завернуть хлеб в бекон и закрепить с помощью зубочистки. Противень застелить пергаментом и выложить на него роллы. Выпекать около 20 минут — до золотистого цвета бекона.

Кстати, Роберт Домс был в свое время известным львовским промышленником. Будучи большим поклонником пива, он часто привозил из своих путешествий необычные сорта хмельного напитка и совершенствовал их на собственной пивоварне. Так и появилась линейка новых сортов пива ТМ Robert Doms. Каждый из них имеет свой особый изысканный вкус и аромат. К примеру, светлое пиво «Robert Doms Богемський» имеет золотистый цвет и ярко выраженный аромат хмеля, полутемное «Robert Doms Віденський» отличает насыщенный вкус и янтарный цвет, а темное «Robert Doms Мюнхенський» благодаря мюнхенскому солоду «Munich Malt» обладает приятной горечью и тонким привкусом карамели.

Открывайте для себя новые вкусы и выбирайте блюда, хорошо гармонирующие с хмельным напитком, ведь именно они дополнят и раскроют особый вкус пива.

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